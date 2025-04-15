За установку памятника Железному Феликсу выступили ветераны органов безопасности.

Завтра, 16 апреля, депутаты Омского городского Совета на пленарном заседании решат судьбу памятника Ф. Э. Дзержинскому. Проект постановления разработан по инициативе Регионального фонда по социальной и правовой поддержке сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие» с учетом решения топонимической комиссии администрации г. Омска от 02.04.2025 года № 126. Памятник Железному Феликсу планируется в одноименном сквере напротив мэрии.

Изготовление, установку и содержание памятника гарантирует «Содействие».

Кстати, глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и шпионажем в Омске бывал, он находился в нашем городе с января по март 1922 года. Основной целью его поездки стала организация поставки продовольствия из Сибири в центр страны. Его именем названы улица и площадь в Омске.

На основании решения Омского городского исполнительного комитета от 4 января 1938 года в Привокзальном поселке, на территории нынешнего Ленинского административного округа, появилась улица Дзержинского. В 1944 году в самом центре города – площадь Дзержинского на месте пустыря.

Добавим, что ранее «Омск-информ» писал об этом проекте.