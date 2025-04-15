Омск-Информ
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·Политика

Она будет занимать этот пост еще год.
Вчера, 14 апреля, и.о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра образования. Этот пост вновь заняла Оксана Груздева. Контракт с ней продлен на год.
– Назначить Груздеву Оксану Владимировну в порядке перевода заместителем министра образования Омской области 15 апреля 2025 года сроком на один год, – сообщается в документе.
При этом Груздева была переназначена заместителем министра образования относительно недавно, 3 декабря 2024 года. С чем связано появление нового распоряжения и о каком переводе чиновницы идет речь, пока неизвестно.
Накануне в Омской области появилось новое министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Первым руководителем ведомства стал доцент Омского государственного технического университета Александр Кольцов.
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·Политика

Она будет занимать этот пост еще год.
Вчера, 14 апреля, и.о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра образования. Этот пост вновь заняла Оксана Груздева. Контракт с ней продлен на год.
– Назначить Груздеву Оксану Владимировну в порядке перевода заместителем министра образования Омской области 15 апреля 2025 года сроком на один год, – сообщается в документе.
При этом Груздева была переназначена заместителем министра образования относительно недавно, 3 декабря 2024 года. С чем связано появление нового распоряжения и о каком переводе чиновницы идет речь, пока неизвестно.
Накануне в Омской области появилось новое министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Первым руководителем ведомства стал доцент Омского государственного технического университета Александр Кольцов.
1130