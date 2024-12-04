Омск-Информ
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·Политика

Еще на год свои посты сохранили Оксана Груздева и Николай Сергеев.
В минувший понедельник губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителей министра образования. Сегодня документ опубликовали на сайте регионального правительства.
Пост заместителя – начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования с 3 декабря снова заняла Оксана Груздева. Замминистра также остался Николай Сергеев.
Ранее Хоценко назначил нового министра образования Омской области. Возглавила ведомство Ольга Степанова, которая до этого занимала пост первого заместителя министра спорта и в последнее время руководила спортивным министерством.
·Политика

Еще на год свои посты сохранили Оксана Груздева и Николай Сергеев.
В минувший понедельник губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителей министра образования. Сегодня документ опубликовали на сайте регионального правительства.
Пост заместителя – начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования с 3 декабря снова заняла Оксана Груздева. Замминистра также остался Николай Сергеев.
Ранее Хоценко назначил нового министра образования Омской области. Возглавила ведомство Ольга Степанова, которая до этого занимала пост первого заместителя министра спорта и в последнее время руководила спортивным министерством.