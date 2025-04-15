Омск-Информ
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·Общество

Она начнется раньше, чем ожидалось.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на среду, 16 апреля. Вероятность бури по-прежнему составляет 70 %, однако начнется она раньше.
Возбуждение магнитосферы ожидается уже с 06:00 до 09:00. В 12:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). С 18:00 до 21:00 по-прежнему ожидается уровень G2 (средняя буря).
В целом возбуждение магнитосферы продлится до 15:00 следующего дня.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут беспокоить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
·Общество

Она начнется раньше, чем ожидалось.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на среду, 16 апреля. Вероятность бури по-прежнему составляет 70 %, однако начнется она раньше.
Возбуждение магнитосферы ожидается уже с 06:00 до 09:00. В 12:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря). С 18:00 до 21:00 по-прежнему ожидается уровень G2 (средняя буря).
В целом возбуждение магнитосферы продлится до 15:00 следующего дня.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут беспокоить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.