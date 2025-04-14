Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ярмарки в преддверии Пасхи состоятся на городских рынках.

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил на муниципальные рынки торговцев пасхальными куличами и православной атрибутикой. 

– В этом году на губернские ярмарки, которые пройдут 18 и 19 апреля, для реализации продуктов собственного производства также приглашаются частные мастера и представители кондитерских и мини-пекарен,– заявил Шелест. 

Стоимость аренды составит 280 рублей за квадратный метр.

Ярмарки проходят на территориях всех четырех муниципальных рынков, телефоны для справок: Левобережный рынок: 73-69-81; Ленинский рынок: 41-82-60; Центральный рынок: 25-26-76; Советский рынок: 67-33-64.

·Экономика/Бизнес

Ярмарки в преддверии Пасхи состоятся на городских рынках.

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил на муниципальные рынки торговцев пасхальными куличами и православной атрибутикой. 

– В этом году на губернские ярмарки, которые пройдут 18 и 19 апреля, для реализации продуктов собственного производства также приглашаются частные мастера и представители кондитерских и мини-пекарен,– заявил Шелест. 

Стоимость аренды составит 280 рублей за квадратный метр.

Ярмарки проходят на территориях всех четырех муниципальных рынков, телефоны для справок: Левобережный рынок: 73-69-81; Ленинский рынок: 41-82-60; Центральный рынок: 25-26-76; Советский рынок: 67-33-64.