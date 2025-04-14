Внушительный список пострадавших от паводка населенных пунктов пополняется.

Недавно омские синоптики сообщили, что уровень реки Шиш в Тарском районе поднялся почти на метр и может дотигнуть критических значений. Затопление грозит домовладениям в двух расположенных недалеко друг от друга селах: Михайловка и Васисс.

13 апреля региональное МЧС подтвердило опасения – село Васисс начало топить. Пока вода зашла лишь на один приусадебный участок.

Ранее сообщалось, что на границе между Омской и Новосибирской областью смыло мост, который, как оказалось, никому не принадлежит. Местные жители решили не разбираться в вопросах принадлежности моста к одному из регионов и сами справились с природным явлением.