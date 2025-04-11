Омск-Информ
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·Общество

Гидрологи готовятся к половодью. 

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие выходные, 12–13 апреля, уровень воды в реке Шиш близ села Михайловка Тарского района может достигнуть критического значения, соответствующего опасному природному явлению «половодье». 

– В связи с прогнозируемыми дополнительными осадками в период формирования максимального уровня весеннего половодья на реке Шиш у села Михайловка 12–13 апреля возможно достижение критериев опасного явления «половодье» с затоплением пойменных территорий (ОЯ = 867 см), – сообщили в УГМС

Опасный подъем уровня воды реки Шиш может привести к затоплению домов в селах Михайловка и Васисс. 

Ранее сообщалось, что в Омской области вышли из берегов три реки, включая Шиш. Из-за погодных условий перекрыли некоторые дороги.

·Общество

Гидрологи готовятся к половодью. 

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие выходные, 12–13 апреля, уровень воды в реке Шиш близ села Михайловка Тарского района может достигнуть критического значения, соответствующего опасному природному явлению «половодье». 

– В связи с прогнозируемыми дополнительными осадками в период формирования максимального уровня весеннего половодья на реке Шиш у села Михайловка 12–13 апреля возможно достижение критериев опасного явления «половодье» с затоплением пойменных территорий (ОЯ = 867 см), – сообщили в УГМС

Опасный подъем уровня воды реки Шиш может привести к затоплению домов в селах Михайловка и Васисс. 

Ранее сообщалось, что в Омской области вышли из берегов три реки, включая Шиш. Из-за погодных условий перекрыли некоторые дороги.