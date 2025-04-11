Омск-Информ
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·Авто

Ездить по дороге нельзя будет еще как минимум 4 дня.
Из-за сложной паводковой ситуации в Омской области продлены ограничения на трассе Оконешниково – Черлак. Движение всех видов транспорта запрещено до 17:00 15 апреля.
– Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодный условий, – отметили в региональном минтрансе.
Напомним, дорогу закрыли 9 апреля. Планировалось, что ее откроют сегодня, 11 апреля, в 15:00.
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·Авто

Ездить по дороге нельзя будет еще как минимум 4 дня.
Из-за сложной паводковой ситуации в Омской области продлены ограничения на трассе Оконешниково – Черлак. Движение всех видов транспорта запрещено до 17:00 15 апреля.
– Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодный условий, – отметили в региональном минтрансе.
Напомним, дорогу закрыли 9 апреля. Планировалось, что ее откроют сегодня, 11 апреля, в 15:00.
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