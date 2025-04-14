Главный тренер ругает своих и хвалит чужих.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал оценку игры своей команды во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2025 против «Локомотива».

После победы в первой игре со счетом 4:1 второй матч «ястребы» проиграли с зеркальным счетом – 1:4. После второй игры счет в серии стал равным – 1:1.

Буше заявил, что команда была плоха практически во всем. В противовес омичам, команда ярославцев отработала на льду великолепно.

– У нас абсолютно ничего не получалось: не проходили передачи, мы не могли выводить шайбу из своей зоны, не могли зайти с шайбой в их зону. Наше большинство не так хорошо работало. В целом мы были плохи практически во всем, а они были великолепны практически во всем. И это, конечно же, ни к чему хорошему не приводит, когда такая ситуация складывается, – поделился Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер «ястребов» отметил игру противников.

– Сегодня противник провел классный матч, – похвалил тренер. – Это потрясающая команда, и они потрясающе действовали.

Следующий матч серии состоится завтра, 15 апреля, в 19:30 на «G-Drive Арене» в Омске.

Ранее мы сообщали, что на домашних матчах «Авангарда» омичей будут ждать сюрпризы.