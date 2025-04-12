Омск-Информ
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·Общество

Насколько надежна эта конструкция, неизвестно.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с ямой в пешеходной зоне моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Как пояснили в городской администрации, тротуары у моста признаны аварийными и будут приведены в порядок в рамках ведущегося сейчас капитального ремонта сооружения. Проблему с обвалившимся асфальтом оперативно устранили с помощью досок. 
– Для безопасности омичей дефекты пешеходной зоны оперативно устранены: во временном варианте их закрыли деревянными настилами, – сообщили в мэрии. 
Ранее сообщалось, что в Омске после зимы массово латают ямы на дорогах.
1629
·Общество

Насколько надежна эта конструкция, неизвестно.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с ямой в пешеходной зоне моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Как пояснили в городской администрации, тротуары у моста признаны аварийными и будут приведены в порядок в рамках ведущегося сейчас капитального ремонта сооружения. Проблему с обвалившимся асфальтом оперативно устранили с помощью досок. 
– Для безопасности омичей дефекты пешеходной зоны оперативно устранены: во временном варианте их закрыли деревянными настилами, – сообщили в мэрии. 
Ранее сообщалось, что в Омске после зимы массово латают ямы на дорогах.
1629