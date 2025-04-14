Кто может стать донором костного мозга, как подготовиться к сдаче крови, какие рекомендации следует учесть и какие есть противопоказания к донорству.

У большинства граждан донорство ассоциируется с переливанием крови, и действительно это направление наиболее популярно. Однако существуют и другие варианты донорства для тех, кто готов помочь в спасении жизни тяжелобольных пациентов. Крайне востребованы доноры костного мозга. Однако такой вид донорства все еще вызывает массу вопросов и опасений.

Донорство костного мозга – это добровольная сдача здоровым человеком небольшой части клеток костного мозга для конкретного пациента с заболеванием крови и совпадающим генотипом. Если трансплантация проходит успешно, костный мозг донора приживается, здоровые стволовые клетки входят в кровообращение, оседают в костном мозге и активно вырабатывают клетки крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Кто может стать донором костного мозга, как подготовиться к сдаче крови и какие рекомендации следует учесть, рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина.

Кто может стать донором?

Поделиться своими стволовыми клетками костного мозга может любой человек, не имеющий постоянных медицинских противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет, имеющий российское гражданство или регистрацию в РФ более 6 месяцев, прошедший HLA-типирование – это обычный забор крови для анализа генотипа, с дальнейшим внесением в базу данных информации о доноре (Регистр).

После того как человек сдает кровь на HLA-типирование и его данные вносятся в Федеральную базу данных, он не сразу становится донором костного мозга. Для начала нужно, чтобы появился пациент, которому необходим именно такой материал для трансплантации. С момента забора крови до момента донорства может пройти несколько месяцев и даже лет. Однако если идеальное совпадение произошло и такой пациент появился, с донором свяжутся сотрудники Регистра и еще раз спросят о готовности. Именно поэтому важно своевременно сообщать о смене места жительства и номера телефона, чтобы в нужный момент была возможность срочной связи.

Донор проходит полное обследование, так как здоровье донора превыше всего. Если не будет выявлено никаких отклонений, его пригласят для проведения донации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток. Во время обследования донор не несет никаких дорожных расходов.

Противопоказания к донорству костного мозга

Противопоказаниями к донорству крови являются: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты (В и С), сифилис, сыпной тиф, туберкулез, бруцеллез, туляремия, лепра, злокачественные новообразования, некоторые болезни крови, заболевания центральной нервной системы, психические заболевания, наркомания и алкоголизм, диффузные заболевания соединительной ткани, лучевая болезнь, острый и хронический остеомиелит, беременность, грудное вскармливание, некоторые виды паразитарных, сердечно-сосудистых, эндокринных, глазных и кожных заболеваний, а также болезней органов дыхания, пищеварения, печени, почек и лор-органов.

Как стать донором?

Для начала необходимо пройти HLA-типирование. Для этого Вам нужно сдать кровь в рекрутинговом центре по месту жительства. Записаться на процедуру можно по телефону или через портал « Госуслуги» . В городе Омске такой центр находится по адресу: ул. Магистральная, 33; телефон 8-3812-67-05-81, сайт: ck-omsk.ru, режим работы: пн. – пт. 08:00 – 11:00.

HLA-типирование похоже на обычный анализ крови, но нужно сообщить, что вы хотите пройти именно HLA-типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Далее Ваш генетический код окажется в электронной базе и будет доступен для поиска. Только в случае совпадения Вам предложат стать донором, а пока это просто шанс найти человека с подходящей системой HLA.

Сдавать кровь – безопасно

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в объеме до 500 мл безвредна и безопасна для здоровья человека, а периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора. Однако также необходимо учитывать состояние здоровья донора и медицинские противопоказания.

Доноры крови могут сдать цельную кровь или ее отдельный компонент.

Перед сдачей крови нужно обязательно ознакомиться с противопоказаниями. Нельзя быть донором, если вам меньше 18 лет, если у вас есть серьезные хронические заболевания, было оперативное вмешательство, если у вас недостаток массы тела (меньше 50 кг), беременным и кормящим женщинам. Нельзя временно сдавать кровь, если вы недавно поставили прививку, удалили зуб, сделали тату, принимаете в данный момент лекарства. Всего в год кровь можно сдавать не более четырех (для женщин) или пяти (для мужчин) раз.

Чтобы стать донором крови, нужно обратиться в Службу крови (горячая линия по всей России 8 800 333 33 30), записаться на время и прийти с паспортом в ближайший центр. После регистрации, получения карты донора, общего анализа крови, врачебного осмотра проводится сама процедура.

Как подготовиться к донации?