Омск-Информ
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·Общество

Он рассматривает и другие предложения.
Один их омичей выставил на продажу дачу в СНТ «Фиалка». За земельный участок площадью 5 соток собственник просит 60 тыс. рублей. Однако рассматривает он и варианты обмена.
– Продам дачу или обменяю на что-нибудь, на золото. Предлагайте, – говорится в описании.
На участке нет дома, но есть колодец, постройка для инвентаря и электричество со счетчиком.
2776
·Общество

Он рассматривает и другие предложения.
Один их омичей выставил на продажу дачу в СНТ «Фиалка». За земельный участок площадью 5 соток собственник просит 60 тыс. рублей. Однако рассматривает он и варианты обмена.
– Продам дачу или обменяю на что-нибудь, на золото. Предлагайте, – говорится в описании.
На участке нет дома, но есть колодец, постройка для инвентаря и электричество со счетчиком.
2776