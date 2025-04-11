Мошенники попросили отправить код из смс.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» после обращения 66-летней жительницы Кировского округа. Пенсионерка рассказала о краже 1,1 миллиона рублей.

По данным следствия, омичка получила в мессенджере сообщение о том, что на ее имя пришла посылка. Затем ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником почты, и предложил получить посылку вне очереди, попросив для этого код из СМС. Не подозревая подвоха, женщина передала код.

После этого с омичкой связались мошенники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Они сообщили ей о взломе аккаунта на портале госуслуг и попросили следовать инструкциям, которые вскоре поступили от якобы представителей правоохранительных органов и Центрального банка.

В итоге пенсионерка перевела свои накопления в сумме 900 тыс. рублей на «безопасный счет», а затем, следуя наставлениям мошенников, сдала в ломбард золотые украшения и перечислила полученные 200 тыс. рублей. Когда собеседники перестали выходить на связь, омичка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Сейчас полиция занимается расследованием обстоятельств дела.