Она взяла кредит и перевела деньги на счета аферистов.

Мошенники обманули 40-летнюю жительницу Кировского округа Омска. Женщина, которая работает рентген-лаборантом в клинике, потеряла почти 1,5 млн рублей.

Как сообщают полицейские, омичке позвонил мужчина и представился сотрудником почтового отделения. Он сообщил, что женщине пришла посылка, и запросил четырехзначный код из сообщения.

Омичка назвала ему код, после чего ей пришло новое сообщение о том, что в ее личный кабинет на «Госуслугах» зашли с нового устройства. В сообщении был номер телефона службы поддержки, по которому омичка сразу перезвонила. Ей ответил «специалист по защите прав субъекта персональных данных» и сообщил, что некто оформил от ее имени доверенность на граждан Украины, дающую доступ к ее счетам.

Омичка поверила и продолжила разговор уже с «сотрудником Росфинмониторинга», который рассказал, как не дать преступникам оформить на нее кредиты. Под руководством афериста женщина сама заняла в банке 1 430 000 рублей и перевела их на «безопасный счет». Еще 37 000 рублей она отправила на номер телефона афериста.

Только после разговора с мужем женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.