Пока же официальная дата начала работы садовых автобусов – период после 9 мая.
Председатель Координационного совета Омского областного Союза садоводческих некоммерческих товариществ Виктор Бобырь сообщил, что муниципальный транспорт по регулируемым маршрутам начнет движение до дачных участков с 1 мая. В настоящее время добраться до некоторых СНТ возможно на частных автобусах или электричках.
– Было пожелание, как в прошлом году, на 1-2 недели запустить транспорт раньше. Но у нас еще есть время, 16 числа будем проводить общее собрание садоводов, где будут присутствовать министерство транспорта, департамент. Может, что-то изменится, но официально автобусы запустят с 1 мая, – рассказал Бобырь в эфире «Вести. Омск»
Организованную подачу транспорта омским дачникам стоит ждать только после 9 мая.
Бобырь напомнил, что листву и ветки с участков нельзя выбрасывать вместе с твердыми коммунальными отходами и запрещено сжигать. Листву рекомендуется закапывать, а ветки можно оставить до того момента, когда станет возможным разведение огня. Сейчас разводить костры запрещено из-за введенного в регионе особого противопожарного режима.
Чтобы избежать проблем с подтоплением участков, Бобырь советует дачникам обратиться в местные органы власти для фиксации факта затопления и возможности освобождения от уплаты земельного налога. Недавно дачники уже сообщали о затоплении некоторых СНТ.