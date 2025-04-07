Активное таяние снега и подъем грунтовых вод привели к затоплению жилья и приусадебных участков.

Региональное МЧС сообщает о подтоплении домов и приусадебных участков в нескольких районах Омской области. По данным ведомства, причиной затоплений стало интенсивное таяние снега и резкое повышение уровня талых и грунтовых вод.

Так, подтоплен один жилой дом в деревне Маяк Оконешниковского района. Там в воде 112 приусадебных участков. В райцентре Одесское вода пришла в четыре жилых дома, где проживает десять человек, включая троих детей, кроме того, затоплены три приусадебных участка.

В райцентре Русская Поляна оказались подтопленными два жилых дома, где в общей сложности проживает шесть человек, включая троих детей, а также два приусадебных участка. В Черлаке затоплен один жилой дом, в котором находится шесть человек, среди них четверо детей. Они временно переселены в пункт временного размещения.

Что касается Омска, то здесь топит в СНТ «Дружба». Стихия пришла в жилой дом, где проживает два человека без детей, также паводковыми водами оказались затронуты 70 приусадебных участков.

Как подчеркнули в МЧС, обеспечение жизнедеятельности пострадавших населенных пунктов функционирует в штатном режиме.