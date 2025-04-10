Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик не получил серьезных травм.

Министерство здравоохранения Омской области сообщило о состоянии 4-летнего ребенка, пострадавшего в результате наезда электросамоката в центре Омска. Инцидент произошел накануне вечером на пешеходной дорожке возле гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского.

– После осмотра и оказания помощи ребенок был отпущен домой, состояние удовлетворительное, – цитирует минздрав издание «КП-Омск».

Ранее сообщалось, что электросамокатом управлял 20-летний парень.
·Происшествия

Мальчик не получил серьезных травм.

Министерство здравоохранения Омской области сообщило о состоянии 4-летнего ребенка, пострадавшего в результате наезда электросамоката в центре Омска. Инцидент произошел накануне вечером на пешеходной дорожке возле гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского.

– После осмотра и оказания помощи ребенок был отпущен домой, состояние удовлетворительное, – цитирует минздрав издание «КП-Омск».

Ранее сообщалось, что электросамокатом управлял 20-летний парень.