Связанный с сомнительными сделками по долгам «Омскэнергосбыта» Вайсберг подписал контракт с Минобороны.

Омский арбитражный управляющий Александр Вайсберг отправился на СВО, об этом сообщает еженедельник «Коммерческие вести».

В отношении него в мае 2024 года было возбуждено уголовное дело о противоправных действиях при реализации ООО «Продинвест» дебиторской задолженности с филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» за 5,9 млн рублей, тогда как номинальная стоимость составляла 251,6 млн рублей.

Ранее «Омск-информ» сообщал о бывшем директоре БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» Егоре Кирьякове, арестованном в сентябре 2023 года по подозрению о взятке в особо крупном размере, который ушел на СВО 7 апреля 2025 года. По этой причине разбирательство в суде было приостановлено на время действия его контракта с Минобороны.