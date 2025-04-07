Судебный процесс по его уголовному делу пока приостановлен.

Бывший директор бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» Егор Кирьяков, арестованный в сентябре 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, ушел на СВО. По этой причине разбирательство в суде было приостановлено на время действия контракта, сообщают «Вести-Омск».

Как сообщалось ранее, 17 апреля 2023 года, будучи в Барнауле, Кирьяков получил взятку в размере 1,5 млн рублей. Деньги он получил за помощь алтайским предпринимателям в заключении госконтрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов и амбулаторий в Омской области. Цена вопроса составляла 195 млн рублей. Предприниматели из Алтая должны были получить контракт без конкурса. Всего было возведено 18 ФАПов.

Уголовное преследование взяткодателей было прекращено в связи с содействием следствию, а Кирьяков оказался на скамье подсудимых.