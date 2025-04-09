Землю у Иртыша планируют отдать в пользование почти на 6 лет.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области организовало аукцион на право аренды участка земли вдоль берега Иртыша около парка «Зеленый остров». Площадь участка составляет 1,13 га, на нем расположена лодочная станция. Планируется заключить договор аренды на срок 5 лет и 7 месяцев. Данные о торгах размещены на платформе ГИС Торги.

Стартовая цена аукциона – 94,6 тысячи рублей, это плата за пользование водным объектом на весь срок аренды. Желающие участвовать должны внести такой же задаток.

Управление недропользования и водных ресурсов Министерства природы Омской области сообщило «РБК Омск», что раньше этот участок сдавался в аренду. Однако теперь решено провести аукцион, поскольку некая компания выразила желание заключить договор на использование водного объекта. Название организации пока не раскрывается.

С победителем аукциона подпишут договор на использование водного объекта. Важно, чтобы любая деятельность в водоохранной зоне соответствовала всем правилам: нельзя загрязнять воду и необходимо защищать природные ресурсы водоема.

Заявки на участие принимаются до 13 мая, а сами торги запланированы на 21 мая нынешнего года.