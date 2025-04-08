Владелец частного пляжа сейчас находится в СИЗО.

С приближением лета на сайте оъявлений «Авито» вновь появилось объявление о продаже частного пляжа «Пиратский остров» и находящегося на его территории яхт-клуба. Площадь продаваемого участка составляет 1,16 гa (11 600 кв. м).

В объявлении сказано, что на территории есть не только яхт-клуб со всеми приспособлениями для ремонта и обслуживания судов, но и двуxэтажный дом, бaни, бeсeдки, барбекю, огромный открытый бассейн с лаунж-зоной, футбольная, волейбольная и теннисная площадки, детская спортивная площадка и другие сооружения. На причале хватит места для 100 катеров.

Согласно кадастровым картам, здесь можно построить рекреационные сооружения, базу отдыха, парк развлечений.

На этот раз стоимость не указана, однако в прошлом году «Пиратский остров» оценили в 120 млн рублей. Территория принадлежит семье предпринимателя Вячеслава Авдошина, которого обвинили в мошенничестве в июне прошлого года. Сейчас он находится в следственном изоляторе.