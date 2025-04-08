Появились новые стандарты и возможности взаимодействия с властями.

Изменения в правилах подачи электронных обращений граждан вступили в силу с 30 марта. Эти поправки внесены в Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Теперь под обращениями граждан подразумеваются предложения, заявления или жалобы, представленные в письменном виде или в формате электронного документа через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», другие информационные системы органов власти или официальные сайты госорганов и муниципалитетов в интернете. Важно, чтобы эти ресурсы обеспечивали идентификацию и/или аутентификацию граждан. Устные обращения граждан также учитываются.

Письма, отправляемые гражданами на электронную почту, уже не соответствуют обновленным требованиям законодательства и не принимаются к рассмотрению.

Чтобы подать электронное обращение, которое соответствует новым правилам, в Омский областной суд, нужно воспользоваться разделом «Обращения граждан» в модуле «Электронное правосудие» Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». Доступ к этому модулю осуществляется через официальный сайт суда, где необходимо выбрать ссылку «Обращения граждан» или «Подача процессуальных документов в электронном виде».