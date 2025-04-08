Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
В соцсетях появились кадры детской драки, которая произошла в районе Биофабрики в Омске. На видеозаписи один подросток избивает ногами другого. Как сообщают очевидцы, обидчик учится в школе № 48.
– По данному факту в УМВД России по городу Омску проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и участники происшествия, – сообщили в полиции.
Отметим, что на прошлой неделе один из омских школьников порезал одноклассника канцелярским ножом. А в августе прошлого года на детской площадке мальчик ранил в глаз девочку, отчего она почти ослепла.
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
В соцсетях появились кадры детской драки, которая произошла в районе Биофабрики в Омске. На видеозаписи один подросток избивает ногами другого. Как сообщают очевидцы, обидчик учится в школе № 48.
– По данному факту в УМВД России по городу Омску проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и участники происшествия, – сообщили в полиции.
Отметим, что на прошлой неделе один из омских школьников порезал одноклассника канцелярским ножом. А в августе прошлого года на детской площадке мальчик ранил в глаз девочку, отчего она почти ослепла.