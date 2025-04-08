Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новый владелец получит просторный цоколь и удобный вход.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение об аренде помещения на проспекте Маркса, где ранее находился ресторан Skopin. Цокольный этаж площадью 120 кв. м сдается за 65,5 тыс. рублей в месяц. Помещение оборудовано отдельным входом с проспекта Маркса и позволяет арендаторам пользоваться круглосуточным доступом.

Напомним, что ранее стало известно о переезде ресторана Skopin с этого места. В первых числах апреля заведение приостановило работу в связи с переездом. В скором времени оно начнет принимать гостей в новом месте – в здании апарт-отеля на улице Маршала Жукова.

·Экономика/Бизнес

Новый владелец получит просторный цоколь и удобный вход.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение об аренде помещения на проспекте Маркса, где ранее находился ресторан Skopin. Цокольный этаж площадью 120 кв. м сдается за 65,5 тыс. рублей в месяц. Помещение оборудовано отдельным входом с проспекта Маркса и позволяет арендаторам пользоваться круглосуточным доступом.

Напомним, что ранее стало известно о переезде ресторана Skopin с этого места. В первых числах апреля заведение приостановило работу в связи с переездом. В скором времени оно начнет принимать гостей в новом месте – в здании апарт-отеля на улице Маршала Жукова.