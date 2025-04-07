Омск-Информ
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·Общество

Общегородской субботник пройдет уже на этой неделе.

Государственная жилищная инспекция Омской области напомнила омичам, куда девать мусор после субботников. Первый состоится в эти выходные, 12 апреля.

– Традиционный весенний месячник санитарной очистки и благоустройства территории города продлится до 4 мая. После субботников отходы от уборки дворовой территории в мешках нужно складировать около контейнерных площадок, категорически запрещается выносить их в проезды или выставлять к дороге, – отметили в ГЖИ.

Также жителям напомнили, что во дворах многоквартирных домов в границах придомовой территории порядок должна наводить управляющая организация.

·Общество

Общегородской субботник пройдет уже на этой неделе.

Государственная жилищная инспекция Омской области напомнила омичам, куда девать мусор после субботников. Первый состоится в эти выходные, 12 апреля.

– Традиционный весенний месячник санитарной очистки и благоустройства территории города продлится до 4 мая. После субботников отходы от уборки дворовой территории в мешках нужно складировать около контейнерных площадок, категорически запрещается выносить их в проезды или выставлять к дороге, – отметили в ГЖИ.

Также жителям напомнили, что во дворах многоквартирных домов в границах придомовой территории порядок должна наводить управляющая организация.