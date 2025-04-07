Дефицит кадров в общественном транспорте решили преодолеть с помощью автобусов особо большого класса вместимости.

Регионы начали массово закупать автобусы-гармошки, в числе прочих фигурирует и Омск, сообщает телеграм-канал Mash. Такое решение на фоне ощутимого дефицита кадров, возможно, спасет город от переполненного общественного транспорта.

– Стоимость одного автобуса-гармошки на газовом ходу сейчас составляет в среднем 32 млн рублей. Длина его – 18 метров, средняя вместимость – 150 человек, – пишет Mash.

По данным телеграм-канала, больше всего таких автобусов сейчас ходит в Новокузнецке – 44 штуки, в Перми – 35, в Пскове – 32, Челябинске – 27 и в Тюмени – 11. В 2025 году для Перми закупят еще 50 «гармошек», 15 для Екатеринбурга и 10 – для Омска. Всего на приобретение автобусов планируют потратить не менее 3,5 млрд рублей.

В Омске о планах по закупке такого вида общественного транспорта говорили в феврале на заседании комитета Омского городского совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Тогда директор департамента транспорта Вадим Кормилец говорил о планах по приобретению автобусов особо большого класса вместимости. Мэрия рассчитывает на средства национального проекта «Экологическое благополучие». Пока выделение средств в рамках нацпроекта не предусмотрено.

В советское время автобусы и троллейбусы с сочленением, напоминающим растягивающиеся меха гармошки, ходили в Омске по длинным маршрутам, например, из поселка Юбилейного до железнодорожного вокзала шла гармошка по маршруту № 14, от Стрельникова до ж/д вокзала проходил маршрут № 69, из Солнечного на Московку – № 61 и т. д. Троллейбус-гармошка № 4 следовал от нефтезавода до железнодорожного вокзала.