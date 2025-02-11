Все зависит от возможностей федерального бюджета. Своих денег у города нет.

В ходе сегодняшнего заседания комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка его председатель Юрий Козловский поинтересовался у чиновников, не собираются ли они закупать для города вместительные автобусы, так называемые «гармошки». Как сообщил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец, на текущий год планировалось приобрести 35 новых автобусов.

– Мы планируем закупку автобусов особо большого класса. Рассчитывали, что в этом году будут выделены средства в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Рассчитывали в этом году в рамках федерального финансирования приобрести 35 автобусов: 25 больших и 10 особо больших (такие автобусы, работающие на газовом топливе, стали выпускать с прошлого года). Но, по информации на сегодняшний день, пока выделение средств в рамках нацпроекта не предусмотрено, – рассказал Кормилец.

Если деньги из федерального бюджета не выделят, закупить новые автобусы будет не на что.

По вместимости пассажирские автобусы делятся на 5 классов: особо малой вместимости (до 10 мест), малой (до 25), средней (40–50), большой (60–80), особо большой (100–120 мест). Автобусы-«гармошки» ранее активно использовались для перевозки пассажиров в Омске.