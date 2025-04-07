Омск-Информ
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·Общество

Они будут длиться 11–14 часов.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей в ближайшие дни, 7 и 8 апреля. В связи с этим некоторые горожане столкнутся с отключениями воды.
Сегодня с 10:00 до 24:00 воды не будет в домах № 1/2, 1/1, 1/6 на бульваре Архитекторов и № 16, 16а, 16б на улице Крупской.
Отключения 8 апреля с 11:00 до 22:00:
  • Гагарина, 3;
  • Ленина, 9б, 5, 7, 21;
  • Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • Карла Либкнехта, 8а.
·Общество

Они будут длиться 11–14 часов.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей в ближайшие дни, 7 и 8 апреля. В связи с этим некоторые горожане столкнутся с отключениями воды.
Сегодня с 10:00 до 24:00 воды не будет в домах № 1/2, 1/1, 1/6 на бульваре Архитекторов и № 16, 16а, 16б на улице Крупской.
Отключения 8 апреля с 11:00 до 22:00:
  • Гагарина, 3;
  • Ленина, 9б, 5, 7, 21;
  • Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • Карла Либкнехта, 8а.