Поступила всего одна заявка, и та не соответствовала требованиям.

В Омске не нашли перевозчиков на три маршрута. Департамент транспорта признал несостоявшимися аукционы на обслуживание автобусов №13(поселок Чкаловский-микрорайон Осташково), №26(поселок Чкаловский – микрорайон Булатово) и №99 (поселок Чкаловский – микрорайон Рябиновка).

На конкурс по маршрутам №13 и №26 поступила только одна заявка. Однако гарантия не соответствовала требованиям по сроку действия. Победителя в итоге не оказалось. По требованиям аукциона предполагалось, что перевозчик выпустит в линию с 1 мая по 30 сентября 2025 года по маршруту №13 4 автобуса большого класса, а по маршруту №26 — до 6 автобусов в будни и 4 - в выходные. Максимальная стоимость контракта составляла 37,4 млн рублей.

Не нашлось перевозчика и на маршрут №99 – аукцион признали несостоявшимся. На этом нерегулируемом маршруте должны были работать 12 автобусов малого класса с интервалом в 15 минут с 6:00 до 23:00.

Стоит отметить, что у этих маршрутов сложная судьба. Частники не очень жаждали обслуживать, по сути, дачные направления. Рейсы №13 и №26 изначально обслуживало МП «Пассажирское предприятие №8», но осенью 2024 года на линию вышли автобусы АО «Омскоблавтотранс».

Маршрут №99 отменили в октябре 2023 года. Теперь рейс, связывающий Рябиновку и поселок Чкаловский, готовы вернуть. Однако перевозчики не пожелали ездить по столь протяженной траектории с правого берега на левый.