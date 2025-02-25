Перевозки по маршруту № 99 не осуществляются с октября 2023 года.

Мэрия Омска ищет перевозчика на автобусный маршрут № 99 (поселок Чкаловский – микрорайон Рябиновка), который был отменен в октябре 2023 года. Работавший тогда на маршруте предприниматель в одностороннем порядке прекратил работу и сдал маршрутную карту в департамент транспорта.

Теперь ведомство ищет того, кто сможет поставить на 99-й маршрут 12 автобусов малого класса вместимостью не менее 18 мест. Они должны будут работать с 6 до 23 часов с интервалом движения 15 минут. Победителя конкурса назовут в конце марта.

Отметим, что маршрут № 99 пользовался популярностью у пассажиров как на Левобережье, так и в Октябрьском округе.