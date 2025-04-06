Главного тренера омичей заметили в Камергерском переулке.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после вчерашней победы команды над магнитогорским «Металлургом» был замечен в центре города. Коуч появился в Камергерском переулке, модной локации на Любинском проспекте с множеством ресторанчиков. Можно предположить, что Буше собирался поужинать в «Дворике», однако его атаковали болельщики.

- Он пофотографировался с фанатами, покричал с ними «Омский «Авангард»!», а затем его менеджер попросил дать отдохнуть человеку, - цитирует портал Om1.ru очевидца встречи Ги Буше с омичами.

Отметим, что главного тренера уже замечали в одном из ресторанчиков в Камергерском переулке в компании помощника Дейва Барра. Судя по всему, наставнику «ястребов» приглянулись атмосфера и общепит в этой локации. Однако попытка тихо отдохнуть заранее обречена на провал – это достаточно популярное место отдыха у омичей.

Вчера, 5 апреля, «Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина-2025. «Ястребы» в шестой игре победили магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2. Омичи выиграли серию со счетом 4–2 и прошли в следующий раунд.