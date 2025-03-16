Омск-Информ
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·Общество

Наставник «ястребов» ужинал в компании помощника Дейва Барра.

Омичи увидели  главного тренера «Авангарда» Ги Буше в одном из ресторанов в Камергерском переулке в историческом центре города. Коуч ужинал вместе со своим помощником Дейвом Барром.

Судя по видео, которое оказалось в распряжении телеграм-канала  omsk_putevoditel, коучи употребляли не только клюквенный морс. Они непринужденно беседовали. И Ги Буше выступал в роли рассказчика. Любопытно, что наставники «ястребов» ужинали в ресторане одни – других посетителей там не оказалось. Вероятно, заведение могли закрыть на спецобслуживание, чтобы Ги Буше мог спокойно провести время. 

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·Общество

Наставник «ястребов» ужинал в компании помощника Дейва Барра.

Омичи увидели  главного тренера «Авангарда» Ги Буше в одном из ресторанов в Камергерском переулке в историческом центре города. Коуч ужинал вместе со своим помощником Дейвом Барром.

Судя по видео, которое оказалось в распряжении телеграм-канала  omsk_putevoditel, коучи употребляли не только клюквенный морс. Они непринужденно беседовали. И Ги Буше выступал в роли рассказчика. Любопытно, что наставники «ястребов» ужинали в ресторане одни – других посетителей там не оказалось. Вероятно, заведение могли закрыть на спецобслуживание, чтобы Ги Буше мог спокойно провести время. 

1084