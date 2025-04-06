Реконструкция за месяц продвинулась на 2 %.

Стали известны объемы готовности ремонтируемого бульвара Архитекторов. За три месяца до сдачи объект готов на 56 %. Таковы данные на 31 марта, сообщает NGS55.RU. Сейчас на объекте в дневную смену работают 24 человека, в ночную – восемь. В марте степень готовности дороги составляла 54 %.

Ранее сообщалось, что бригады подрядчика, компании «СтройТраст», начали монтировать опоры освещения и контактной сети. На отдельных участках бульвара шла планировка территории для размещения пешеходного тротуара и велодорожек.

После того как окончательно потеплеет, строители приступят к установке гранитных бордюров и мощению тротуарной плитки. Также на бульваре Архитекторов появятся малые архитектурные формы, будет проведено озеленение, поставят ограждения и светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации.

Реконструкцию бульвара Архитекторов начали в сентябре 2023 года. Предполагалось завершить работы к 20 декабря 2024 года, однако обнаружилось большое количество неучтенных сетей, которые было необходимо перенести. Это затянуло сроки и увеличило сметную стоимость реконструкции. Дорогу планируется сдать в июле. Затраты составят более 2 млрд рублей.