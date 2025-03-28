Омск-Информ
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Реконструкция важной дороги на Левобережье выходит на финишную прямую.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ на бульваре Архитекторов, реконструкция ведется с осени 2023 года. Объект планируют сдать в середине июля.

– Реконструкция бульвара Архитекторов – непростой, но важный для Омска проект. Планируем завершить его реализацию накануне Дня города, – сообщил мэр.

Сейчас бригады подрядчика ООО «СтройТраст» монтируют опоры освещения и контактной сети. Всего вдоль дороги протяженностью более 4 км поставят около 400 столбов, 220 из них уже на своих местах.

На отдельных участках бульвара идет планировка территории для размещения пешеходного тротуара и велодорожки. После того, как окончательно потеплеет, строители приступят к установке гранитных бордюров и мощение тротуарной плитки.

– Проезжая часть объекта, включая дорожную одежду, практически полностью была выполнена еще в прошлом году, – отметил мэр. – Осталось закрыть участок в районе пересечения с улицей Крупской после работ сетевиков, а также завершить устройство карманов, съездов, пересечений и примыканий, разбить автомобильную парковку вблизи ТК «Тополиный», а затем уложить верхний, третий, слой асфальта.

Также на бульваре Архитекторов появятся малые архитектурные формы, будет проведено озеленение, поставят ограждения и светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации. Одна из них уже появилась на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября.

·Авто

Реконструкция важной дороги на Левобережье выходит на финишную прямую.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ на бульваре Архитекторов, реконструкция ведется с осени 2023 года. Объект планируют сдать в середине июля.

– Реконструкция бульвара Архитекторов – непростой, но важный для Омска проект. Планируем завершить его реализацию накануне Дня города, – сообщил мэр.

Сейчас бригады подрядчика ООО «СтройТраст» монтируют опоры освещения и контактной сети. Всего вдоль дороги протяженностью более 4 км поставят около 400 столбов, 220 из них уже на своих местах.

На отдельных участках бульвара идет планировка территории для размещения пешеходного тротуара и велодорожки. После того, как окончательно потеплеет, строители приступят к установке гранитных бордюров и мощение тротуарной плитки.

– Проезжая часть объекта, включая дорожную одежду, практически полностью была выполнена еще в прошлом году, – отметил мэр. – Осталось закрыть участок в районе пересечения с улицей Крупской после работ сетевиков, а также завершить устройство карманов, съездов, пересечений и примыканий, разбить автомобильную парковку вблизи ТК «Тополиный», а затем уложить верхний, третий, слой асфальта.

Также на бульваре Архитекторов появятся малые архитектурные формы, будет проведено озеленение, поставят ограждения и светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации. Одна из них уже появилась на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября.