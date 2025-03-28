Реконструкция важной дороги на Левобережье выходит на финишную прямую.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ на бульваре Архитекторов, реконструкция ведется с осени 2023 года. Объект планируют сдать в середине июля.

– Реконструкция бульвара Архитекторов – непростой, но важный для Омска проект. Планируем завершить его реализацию накануне Дня города, – сообщил мэр.

Сейчас бригады подрядчика ООО «СтройТраст» монтируют опоры освещения и контактной сети. Всего вдоль дороги протяженностью более 4 км поставят около 400 столбов, 220 из них уже на своих местах.

На отдельных участках бульвара идет планировка территории для размещения пешеходного тротуара и велодорожки. После того, как окончательно потеплеет, строители приступят к установке гранитных бордюров и мощение тротуарной плитки.

– Проезжая часть объекта, включая дорожную одежду, практически полностью была выполнена еще в прошлом году, – отметил мэр. – Осталось закрыть участок в районе пересечения с улицей Крупской после работ сетевиков, а также завершить устройство карманов, съездов, пересечений и примыканий, разбить автомобильную парковку вблизи ТК «Тополиный», а затем уложить верхний, третий, слой асфальта.

Также на бульваре Архитекторов появятся малые архитектурные формы, будет проведено озеленение, поставят ограждения и светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации. Одна из них уже появилась на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября.