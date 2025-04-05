Глава региона объявил о начале сезона субботников в Омской области. Чиновники примут в них самое активное участие.
На состоявшемся сегодня, 5 апреля, оперативном совещании регионального кабинета министров губернатор Виталий Хоценко объявил о начале сезона субботников в Омской области. Он предложил начать приводить в порядок общественные территории уже со следующей недели, не дожидаясь даты официального старта месячника по благоустройству.
– Начинается сезон субботников. По традиции будем всей командой областного правительства принимать участие в уборке самых замусоренных участков, – сказал Хоценко.
Он поручил мэру Омска Сергею Шелесту определить для правительства самые сложные и замусоренные участки, а также поставил задачу наладить взаимодействие с региональным оператором, чтобы весь собранный мусор оперативно вывозился.
В Омске месячник чистоты уже стартовал, общегородской субботник пройдет 12 апреля.