Тема Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в этом году: «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего». Омичи могут провериться за счет государства.

«Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего» – тема Всемирного дня здоровья в 2025 году. Подробнее об этой важной дате рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Омской области, главный врач Областного центра общественного здоровья Вероника Бастрыгина.

Сначала один интересный исторический факт о тесной связи истории России и Второй мировой войны и Всемирного Дня здоровья. В 1942 году, в разгар войны, 26 государств договорились, что будут продолжать совместную борьбу против фашизма, тогда же появилось понятие «объединенные нации» и была подготовлена первая Декларация Объединенных Наций. В 1944 году США, Великобритания, СССР и Китай договорились о целях и задачах новой организации, а в 1945 году сразу же после Ялтинской конференции Рузвельт, Черчилль и Сталин объявили о готовности учредить международную организацию «для поддержания мира и безопасности». В 1945 году состоялась большая конференция по обсуждению Устава ООН, где и был поднят вопрос о создании еще одной международной организации, которая решала бы проблемы здравоохранения, был подготовлен Устав ВОЗ, который вступил в силу 7 апреля 1948 года. Этот день стал отмечаться как Всемирный день здоровья.

Ежегодно 7 апреля начинается большая просветительская программа. Информационная кампания 2025 года приоритетно уделяет внимание здоровью и благополучию женщин.

Сегодня я хочу рассказать о возможности, предоставленной нашим женщинам «Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», пройти обследование и оценить так называемый репродуктивный потенциал своего здоровья.

На сайте одной из медицинских клиник нашего региона я вижу объявление о возможности пройти «гинекологический чекап», который включает определенный перечень исследований, стоимость такого чекапа обозначена в 19 425 рублей. Практически идентичный перечень исследований вы можете пройти бесплатно в наших государственных учреждениях здравоохранения в рамках репродуктивного скрининга.

Женщинам на 1-м этапе скрининга акушер-гинеколог проведет оценку репродуктивного здоровья с помощью специального вопросника-анкеты, гинекологический осмотр и осмотр молочных желез, проводится забор биоматериала на цитологическое исследование для оценки риска рака шейки матки и ПЦР-исследования на выявление возбудителей инфекционных заболеваний (таких как Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium), способствующих бесплодию.

В случае наличия показаний проводится второй этап, который включает УЗИ матки, придатков и яичников с оценкой количества фолликулов (яйцеклеток), УЗИ молочных желез, расширенные лабораторные исследования на выявление возбудителей инфекционных заболеваний, определение ДНК ВПЧ (вируса папилломы человека) методом ПЦР а также повторный прием врача – акушера-гинеколога.

Ваши партнеры также могут пройти репродуктивный скрининг, на 1-м этапе скрининга врач-уролог проведет мужчинам оценку риска нарушений репродуктивного здоровья с помощью специального вопросника-анкеты, врач проведет осмотр, включающий оценку вторичных половых признаков, особенностей телосложения и половых органов, распределение волосяного покрова.

В случае наличия показаний мужчина направляется на расширенный репродуктивный скрининг, который включает УЗИ предстательной железы и органов мошонки, спермограмму, ПЦР-диагностику на возбудителей инфекций, передающихся половым путем, таких как гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазма и уреоплазма, а также повторный осмотр врачом-урологом.

Цель нового репродуктивного скрининга заключается в проведении комплексного обследования мужского и женского здоровья для выявления возможных отклонений репродуктивных функций на ранних стадиях и предотвращения развития серьезных заболеваний, самым огорчительным из которых является бесплодие. «Построить дом, посадить дерево и вырастить сына» стремится каждый мужчина, а услышать слово «мама» девочки мечтают, еще играя в куклы.

Воспользуйтесь своим правом и пройдите репродуктивный скрининг. Запишитесь на удобное для Вас время, включая вечернее время, удобный день, включая субботний, через единый портал «Госуслуги», через региональный портал записи на прием к врачу Omskzdrav.ru, через регистратуру или кол- центр медицинской организации.

Желаю всем женщинам здоровья и счастливого материнства!