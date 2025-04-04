Омск-Информ
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·Общество

Жительница населенного пункта требует от властей введения режима ЧС.

Жительница Омского сельского поселения Омского района на странице губернатора сообщила о затоплении населенного пункта. По словам местной жительницы, вода поднялась выше и затопила ее дом.

— Топит поселок Омский. Вводите ЧС. Вода стоит в каждом доме, и увеличение идет с каждым днем, — бьет тревогу омичка

Ранее сообщалось, что в поселке Омский подвалы местных жителей полностью заполнились водой

— Чтобы обеспечить оперативное реагирование, прошу вас как можно скорее сообщить в администрацию поселения адрес дома, в который проникла вода. — ответил глава Омского района Геннадий Долматов.

В прошлый раз местные жители обвиняли администрацию в забитой ливневой канализации, которая не справляется с объемом паводковых вод. Администрация парировала: обязанность по чистке ливневок лежит на плечах собственников.  

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·Общество

Жительница населенного пункта требует от властей введения режима ЧС.

Жительница Омского сельского поселения Омского района на странице губернатора сообщила о затоплении населенного пункта. По словам местной жительницы, вода поднялась выше и затопила ее дом.

— Топит поселок Омский. Вводите ЧС. Вода стоит в каждом доме, и увеличение идет с каждым днем, — бьет тревогу омичка

Ранее сообщалось, что в поселке Омский подвалы местных жителей полностью заполнились водой

— Чтобы обеспечить оперативное реагирование, прошу вас как можно скорее сообщить в администрацию поселения адрес дома, в который проникла вода. — ответил глава Омского района Геннадий Долматов.

В прошлый раз местные жители обвиняли администрацию в забитой ливневой канализации, которая не справляется с объемом паводковых вод. Администрация парировала: обязанность по чистке ливневок лежит на плечах собственников.  

3552