Их зарплаты варьируются от 184 до 337 тысяч рублей.

Омский государственный педагогический университет отчитался о средних зарплатах руководителей в 2024 году. Ректор ОмГПУ Наталья Макарова получала 337,2 тыс. рублей в месяц (на 87 тысяч больше, чем в 2023 году).

Первый проректор Иван Кротт (экс-министр образования региона) зарабатывал 237,7 тыс. рублей. В 2023 году, пока он еще был ректором ОмГПУ, Кротт получал 211,2 тыс. рублей. Сведения о зарплате Кротта во время работы в региональном правительстве неизвестны. Три других проректора ОмГПУ, Владимир Белоусов, Ирина Геращенко и Елена Черненко, получали 184–235 тыс. рублей в месяц.