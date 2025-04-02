В Омске проходит серия профориентационных занятий для учащихся средних и старших классов.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» присоединилась к федеральному проекту Минпросвящения РФ «Россия – мои горизонты». Этот проект позволяет ученикам средних и старших классов познакомиться с разными профессиями.

Теперь сотрудники Омского завода смазочных материалов проводят уроки, где рассказывают о профессиях в сфере нефтепереработки. Школьники получат необходимые знания, а также изучат основные технологические этапы производства смазочных материалов.

Первые занятия для учащихся 8-х классов уже прошли. До конца года пройдут занятия для 9–11-х классов. Затем профориентационные встречи будут проводить регулярно.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец уверен, что такие проекты помогают молодежи более осознанно подойти к выбору профессии.

– Сегодня необходимо как можно раньше включить учащихся в процесс выбора профессии, сформировать полную картину карьерных и личностных возможностей, – сказал он. – Это сделает их выбор осознанным, а последующее обучение в вузе и знакомство с реальным производством в процессе практики – эффективным. Молодому специалисту сегодня нужны стабильность и перспективы. Современный бизнес масел строится на тех же принципах, а значит, наши цели полностью совпадают.

Министр образования Омской области Ольга Степанова подчеркнула, что готовность омских компаний включаться в профориентационные проекты, увеличивает их пользу.

– Этот процесс приводит к максимально эффективному результату, когда в него включаются работодатели – предприятия и компании, которые формируют кадровые запросы, – объяснила министр. – Омский завод – это пример ответственности перед отраслью за комплексную подготовку специалистов, которая охватывает все образовательные этапы. Такой подход к профориентации помогает воспитать поколение будущих нефтепереработчиков с качественным багажом знаний и прикладным опытом, которые смогут раскрыть свой потенциал в родном регионе, решая актуальные для работодателя задачи.

Добавим, что уроки для старших классов стали частью единой системы, которая направлена на подготовку молодых специалистов предприятия.