С чем связаны такие показатели, не уточняется. Троллейбусные и трамвайные перевозки между тем стали прибыльными.

По информации РБК Омск, АО «Пассажирское предприятие № 8» по итогам 2024 года понесло убытки в размере 479,9 млн рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года – 102,6 млн рублей. Увеличение убытков составило 367,5 %.

Между тем доход «Пассажирского предприятия № 8» за 2024 год составил 2,49 млрд рублей, что на 5,4 % превышает выручку 2023 года, равную 2,36 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года «Пассажирское предприятие № 8» преобразовалось в акционерное общество. Директором компании остался Марат Саликов, чей ежемесячный заработок в 2024 году составлял порядка 300 тысяч рублей.

МП «Электрический транспорт», учредителем которого являются департаменты имущественных отношений и транспорта администрации Омска, также опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 259,2 миллиона рублей, что на 18,8 % меньше, чем в 2023 году (319,1 миллиона рублей). Выручка за 2024 год выросла на 10,8 %, достигнув отметки в 2,13 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году она составляла 1,92 миллиарда рублей.

Директор МП «Электрический транспорт» и депутат Омского горсовета Сергей Фролов с начала января до конца июля прошлого года зарабатывал каждый месяц по 287,4 тысячи рублей. С августа руководство предприятием перешло к Вадиму Филонову.