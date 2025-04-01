Омск-Информ
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·Спорт

Он заявлен как нападающий четвертого звена.

Белорусский нападающий ХК «Авангард» Игорь Мартынов вернулся в состав команды после серьезного удара в голову в третьем матче первого раунда плей-офф. Сегодня игрок примет участие в домашней игре против магнитогорского «Металлурга». Вместе с Мартыновым в четвертом звене также выйдут Илья Каблуков и Данил Башкиров.

Позавчера Игорь Мартынов получил сильный удар в голову от соперника. После этого инцидента хоккеист покинул площадку и больше не вернулся в игру. На пресс-конференции после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше затруднился назвать точные сроки возвращения игрока, подчеркнув, что пока неизвестно, когда он сможет вернуться на лед.

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·Спорт

Он заявлен как нападающий четвертого звена.

Белорусский нападающий ХК «Авангард» Игорь Мартынов вернулся в состав команды после серьезного удара в голову в третьем матче первого раунда плей-офф. Сегодня игрок примет участие в домашней игре против магнитогорского «Металлурга». Вместе с Мартыновым в четвертом звене также выйдут Илья Каблуков и Данил Башкиров.

Позавчера Игорь Мартынов получил сильный удар в голову от соперника. После этого инцидента хоккеист покинул площадку и больше не вернулся в игру. На пресс-конференции после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше затруднился назвать точные сроки возвращения игрока, подчеркнув, что пока неизвестно, когда он сможет вернуться на лед.

2365