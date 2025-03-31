Канадский тренер выразил обеспокоенность состоянием нападающего.

Вчера, 30 марта, омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии плей-офф КХЛ (2:1 ОТ). Матч был омрачен неприятным моментом – нападающий «ястребов» Игорь Мартынов получил сильный удар в голову от соперника. После этого инцидента хоккеист покинул площадку и больше не вернулся в игру.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился информацией о состоянии нападающего и предположил, когда тот сможет вернуться на лед.

– Мартынов получил удар в голову. На полной скорости в него влетел игрок противника, плечом в голову, при этом он даже не владел шайбой! Даже не знаю, когда он вернется, ничего не могу сказать. Без понятия, – рассказал Буше.

Следующий матч команды проведут 1 апреля на «G-Drive Арене», начало игры в 19:30. Победа позволит «Авангарду» пройти дальше в розыгрыше Кубка Гагарина.