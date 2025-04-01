Решающая игра обещает быть напряженной. Впрочем, как и три предыдущие.

Сегодня, 1 апреля, на омской «G-Drive Арене» «Авангард» в четвертый раз сыграет с «Металлургом». Пока что «Ястребы» ведут в серии со счетом 3:0.

Последние две игры омская команда выиграла в овертайме. В этой ситуации «ястребам» приходилось надеяться на собственную игру и на ошибки соперника. Выход на лед двух хоккеистов в ныннешнем матче находится под вопросом. Защитник Алекс Грант пропустил прошлый матч из-за повреждения, а Игорь Мартынов в воскресенье получил травму головы и отправился в раздевалку.

В случае победы омского «Авангарда» в сегодняшней игре омичи проходят дальше, в следующий раунд плей-офф, а «Металлург» выбывает из турнирной таблицы.

Матч начнется сегодня в 19:30 по омскому времени.