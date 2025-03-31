Нападающий «Авангарда» заявил, что соперник, «Металлург», ошибся. Исход матча решил случай.

Вчерашняя домашняя игра «Авангарда» с «Металлургом» завершилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов». Победный гол забросил нападающий Владимир Ткачев во время овертайма. Это уже вторая заброшенная им шайба после основного времени в серии.

В интервью «Чемпионату» Ткачев рассказал, что, несмотря на то что команда долгое время не могла забить в овертайме, возможность для победного гола появилась практически случайно.

– На своей, так скажем, чуйке решил остаться у ворот, соперник ошибся, и получилось, что мне отскочила шайба, – пояснил Ткачев.

Сейчас счет в серии составляет 3:0. Четвертый матч пройдет 1 апреля в Омске. В случае победы «Авангард» выйдет во второй раунд.