Омск-Информ
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·Общество

Максимальная страховая сумма – 900 тысяч рублей.

Сегодня, 1 апреля, в Омске начал действовать новый сервис проката электросамокатов МТС Юрент. Как уточнили в пресс-службе компании, она обеспечит страхование пешеходов на случай происшествий с участием самокатов.

– Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах МТС Юрент. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например при столкновении. Максимальная страховая сумма – 900 тысяч рублей, – сообщили в компании.

Ранее «Омск-информ» сообщал о штрафах и «медленных зонах» для самокатов.

·Общество

Максимальная страховая сумма – 900 тысяч рублей.

Сегодня, 1 апреля, в Омске начал действовать новый сервис проката электросамокатов МТС Юрент. Как уточнили в пресс-службе компании, она обеспечит страхование пешеходов на случай происшествий с участием самокатов.

– Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах МТС Юрент. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например при столкновении. Максимальная страховая сумма – 900 тысяч рублей, – сообщили в компании.

Ранее «Омск-информ» сообщал о штрафах и «медленных зонах» для самокатов.