Мужчина заплатил ей 15 000 рублей за причиненный моральный вред.

Омичка, проживающая в доме на улице 19-я Линия, подала в суд на своего 69-летнего соседа. Женщина указала в иске, что в соответствии с протоколом общего собрания собственников в многоквартирном доме она является членом совета этого дома. Сосед пенсионного возраста, будучи одним из собственников, провел общее собрание жильцов, на котором распространил о женщине информацию, которая не соответствует действительности и порочит ее честь и достоинство.

Среди прочего, мужчина обвинял ее в присвоении денежных средств жильцов, сговоре с директором управляющей компании и подделке документов. Он высказывал эти обвинения на собраниях, писал сообщения в группе дома в WhatsApp и расклеивал листовки в подъездах.

Суд обязал мужчину принести женщине публичные извинения, разместив объявление с опровержением в подъездах (на досках объявлений и в лифтах) своего дома. Дополнительно он должен был компенсировать ей причиненный моральный вред, выплатив 15 тыс. рублей, сообщили в службе судебных приставов.

После уведомления от приставов, мужчина незамедлительно выполнил решение суда. На следующий день объявления с опровержением появились на досках объявлений у подъездов и в лифтах.