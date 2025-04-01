Сегодня водоснабжение приостановлено в Ленинском округе.

Сегодня, 1 апреля, в 10:00, в Ленинском округе Омска произошло отключение водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу: улица Рождественского, 2. Информация об этом была опубликована на сайте «ОмскВодоканала».

Без воды до 20:00 останутся жители следующих домов:

Рождественского, 5;

Рождественского, 5а;

Рождественского, 7.

Также отключение затронет женскую консультацию на Рождественского, 2, детский сад № 87 (Рождественского, 9), Ленинский рынок и здание по адресу: Рождественского, 4/1, где расположены граверная мастерская и компания по налоговому сопровождению. Для обеспечения жителей питьевой водой была установлена машина на Рождественского, 9.

Согласно сообщению предприятия, отключения воды будут продолжаться и в начале следующей недели – 7 и 8 апреля. В понедельник, 7 апреля, водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 00:00. Отключение коснется жилых домов и административных зданий по следующим адресам:

бульвар Архитекторов, 1/2, 1/1, 1/6;

улица Крупской, 16, 16а, 16б.

Во вторник, 8 апреля, отключение воды ожидается в центре города. С 11:00 до 22:00 без водоснабжения останутся следующие здания: