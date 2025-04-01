Омск-Информ
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·Общество

Сегодня водоснабжение приостановлено в Ленинском округе.

Сегодня, 1 апреля, в 10:00, в Ленинском округе Омска произошло отключение водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу: улица Рождественского, 2. Информация об этом была опубликована на сайте «ОмскВодоканала».
Без воды до 20:00 останутся жители следующих домов:
  • Рождественского, 5;
  • Рождественского, 5а;
  • Рождественского, 7.
Также отключение затронет женскую консультацию на Рождественского, 2, детский сад № 87 (Рождественского, 9), Ленинский рынок и здание по адресу: Рождественского, 4/1, где расположены граверная мастерская и компания по налоговому сопровождению. Для обеспечения жителей питьевой водой была установлена машина на Рождественского, 9.
Согласно сообщению предприятия, отключения воды будут продолжаться и в начале следующей недели – 7 и 8 апреля. В понедельник, 7 апреля, водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 00:00. Отключение коснется жилых домов и административных зданий по следующим адресам:
  • бульвар Архитекторов, 1/2, 1/1, 1/6;
  • улица Крупской, 16, 16а, 16б.
Во вторник, 8 апреля, отключение воды ожидается в центре города. С 11:00 до 22:00 без водоснабжения останутся следующие здания:
  • улица Гагарина, 3;
  • улица Ленина, 9б, 5, 7, 21;
  • улица Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • улица Карла Либкнехта, 8а.
·Общество

Сегодня водоснабжение приостановлено в Ленинском округе.

Сегодня, 1 апреля, в 10:00, в Ленинском округе Омска произошло отключение водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу: улица Рождественского, 2. Информация об этом была опубликована на сайте «ОмскВодоканала».
Без воды до 20:00 останутся жители следующих домов:
  • Рождественского, 5;
  • Рождественского, 5а;
  • Рождественского, 7.
Также отключение затронет женскую консультацию на Рождественского, 2, детский сад № 87 (Рождественского, 9), Ленинский рынок и здание по адресу: Рождественского, 4/1, где расположены граверная мастерская и компания по налоговому сопровождению. Для обеспечения жителей питьевой водой была установлена машина на Рождественского, 9.
Согласно сообщению предприятия, отключения воды будут продолжаться и в начале следующей недели – 7 и 8 апреля. В понедельник, 7 апреля, водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 00:00. Отключение коснется жилых домов и административных зданий по следующим адресам:
  • бульвар Архитекторов, 1/2, 1/1, 1/6;
  • улица Крупской, 16, 16а, 16б.
Во вторник, 8 апреля, отключение воды ожидается в центре города. С 11:00 до 22:00 без водоснабжения останутся следующие здания:
  • улица Гагарина, 3;
  • улица Ленина, 9б, 5, 7, 21;
  • улица Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • улица Карла Либкнехта, 8а.