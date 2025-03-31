С 1 апреля стартует кампания по зачислению в первые классы общеобразовательных учреждений.

Во вторник, 1 апреля, в Омске начинается прием детей в школу. Заявления подаются по месту регистрации ребенка. Сделать это можно несколькими способами: через «Госуслуги», для этого нужно перейти на портал, набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс». Еще один способ – по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также лично в школе.

С 17 марта была доступна «черновая» электронная запись в 1-й класс через портал «Госуслуги». По состоянию на 31 марта ею воспользовались 4,8 тыс. родителей омских первоклассников, сообщает Город55 со ссылкой на данные министерства цифрового развития Омской области.

– Услуга значительно повышает шансы на поступление в желаемую школу, – отметил первый замглавы ведомства Максим Макаленко.

Ранее сообщалось, что в Омске в 1-й класс пойдут около 12 тыс. детей.