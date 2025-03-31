Омск-Информ
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·Общество

Работы стартуют уже на следующей неделе.

Министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц рассказал, когда начнется откачка воды с затопленных дач в Осташково. Напомним, что садовые участки начали уходить под воду в прошлом году. Ситуация повторилась в нынешнем году. Пока идут судебные разбирательства между ТГК-11, которой принадлежит золоотвал ТЭЦ-5, и прокуратурой, дачи продолжают гнить.

По данным министра, работы начнутся на будущей неделе.

 – Работа по откачке воды будет возобновлена с установлением круглосуточной положительной температуры, – отметил Кубиц. –  Плюсовая температура только устанавливается. В воде еще есть лед, который может попасть в технику, и она выйдет из строя. Примерная откачка воды планируется при положительных условиях с конца текущей недели.

Тем временем садоводы рассказали, что вода уже пришла в соседние СНТ.

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·Общество

Работы стартуют уже на следующей неделе.

Министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц рассказал, когда начнется откачка воды с затопленных дач в Осташково. Напомним, что садовые участки начали уходить под воду в прошлом году. Ситуация повторилась в нынешнем году. Пока идут судебные разбирательства между ТГК-11, которой принадлежит золоотвал ТЭЦ-5, и прокуратурой, дачи продолжают гнить.

По данным министра, работы начнутся на будущей неделе.

 – Работа по откачке воды будет возобновлена с установлением круглосуточной положительной температуры, – отметил Кубиц. –  Плюсовая температура только устанавливается. В воде еще есть лед, который может попасть в технику, и она выйдет из строя. Примерная откачка воды планируется при положительных условиях с конца текущей недели.

Тем временем садоводы рассказали, что вода уже пришла в соседние СНТ.

1715