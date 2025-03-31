На простые просьбы владельцы мебели не реагировали.

У жильцов многоэтажки на улице Кирова в Омске возник конфликт из-за тумбочки. Решить спор без помощи суда соседи не смогли.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, жильцы одной из квартир поставили в подъезде тумбочку с обувью. Мебель стала мешать женщине, живущей напротив.

– Помимо этого, женщина пояснила, что от тумбочки исходит запах, в результате чего у нее начались проблемы со здоровьем, что выразилось в аллергии, чихании, расстройстве психики, из-за чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью, – сообщают приставы.

Омичка обратилась к соседям и в ТСЖ с просьбой убрать тумбочку, однако результатов это не принесло. Не видя иного выхода, она обратилась в суд, требуя не только убрать тумбу, но и взыскать с ее владельцев 16 тыс. рублей. Суд это требование удовлетворил.

Приставы уведомили владельцев тумбочки о решении суда, однако исполнять его омичи не спешили. Тогда пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора (5000 рублей) и об аресте счетов семьи. Только после этого омичи убрали свою тумбочку.